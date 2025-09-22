Интервидение
22 сентября, 02:30

Суд рассмотрит очередное ходатайство об УДО экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

Олег Митволь. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Московский областной суд назначил на 23 сентября рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении экс-заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, осуждённого за хищения при строительстве красноярского метрополитена. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на адвоката предпринимателя Михаила Шолохова.

«23 сентября <…> в Московском областном суде <…> состоится судебное заседание по вопросу условно-досрочного освобождения Олега Митволя», — заявил собеседник агентства.

Напомним, что в сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска признал Олега Митволя, который занимал пост главы совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ», виновным в хищении более 900 млн рублей при реализации проекта красноярского метро. Суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы. Красноярский краевой суд оставил приговор без изменений. Попытка замены наказания на принудительные работы также не увенчалась успехом, и в июле прошлого года Митволь был переведён для отбывания наказания в колонию, расположенную в Московской области. В ноябре 2024 года Коломенский городской суд отклонил его прошение об УДО. Кроме того, Митволю было отказано в прошении о помиловании.

Экс-замглавы Химок Кайгородова задержали по делу о мошенничестве в ЖКХ
Ранее сообщалось о заключении под стражу бывшего главы Минздрава Архангельской области Александра Герштанского по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Согласно решению Ломоносовского районного суда Архангельска, бывший министр будет содержаться под стражей в течение двух месяцев. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

