Суд рассмотрит очередное ходатайство об УДО экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

Напомним, что в сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска признал Олега Митволя, который занимал пост главы совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ», виновным в хищении более 900 млн рублей при реализации проекта красноярского метро. Суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы. Красноярский краевой суд оставил приговор без изменений. Попытка замены наказания на принудительные работы также не увенчалась успехом, и в июле прошлого года Митволь был переведён для отбывания наказания в колонию, расположенную в Московской области. В ноябре 2024 года Коломенский городской суд отклонил его прошение об УДО. Кроме того, Митволю было отказано в прошении о помиловании.