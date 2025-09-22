Дугин увидел в реакции на убийство Чарли Кирка признаки глубокого раскола в США

Реакция американского общества на убийство консервативного активиста Чарли Кирка ознаменовала необратимый социальный раскол в США. Об этом заявил философ Александр Дугин.

Он отметил, что на панихиду в Аризоне пришла вся настоящая Америка, которая выбрала совершенно иной путь развития, альтернативный глобализму. Это та самая глубинная Америка, обеспечившая большинство на выборах, заметил Дугин в разговоре с радио Sputnik.

В то же время философ констатировал наличие в стране людей, открыто радующихся гибели политического активиста и допускающих оскорбительные высказывания в его адрес, будто он заслуживал насильственной смерти.