Дугин увидел в реакции на убийство Чарли Кирка признаки глубокого раскола в США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Achim Wagner
Реакция американского общества на убийство консервативного активиста Чарли Кирка ознаменовала необратимый социальный раскол в США. Об этом заявил философ Александр Дугин.
Он отметил, что на панихиду в Аризоне пришла вся настоящая Америка, которая выбрала совершенно иной путь развития, альтернативный глобализму. Это та самая глубинная Америка, обеспечившая большинство на выборах, заметил Дугин в разговоре с радио Sputnik.
В то же время философ констатировал наличие в стране людей, открыто радующихся гибели политического активиста и допускающих оскорбительные высказывания в его адрес, будто он заслуживал насильственной смерти.
«Между этими двумя Америками сегодня проходит такая черта необратимого раздела», — подчеркнул Дугин.
Напомним, накануне вечером в Аризоне состоялась грандиозная церемония прощания с Чарли Кирком. Мероприятие собрало потрясающее количество людей — туда пытались попасть до 200 тысяч человек. При этом стадион State Farm, где проходила панихида, вмещает только 73 тысячи человек. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал безграничным наследие Кирка. Американский политик был смертельно ранен в шею 10 сентября во время массового мероприятия в кампусе Университета Юты. У него остались жена и дети.