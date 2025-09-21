Дмитриев назвал безграничным наследие застреленного в США активиста Кирка

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по нвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев назвал безграничным наследие американского общественного деятеля Чарли Кирка. У себя в соцсети X он написал, что дело политического активиста объединяет людей по всему миру.