Дмитрий Певцов: Пугачёву уже забыли в России
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dima_pevtsov, alla_orfey
Певица Алла Пугачёва давно забыта в России. Таким мнением с РИА «Новости» поделился народный артист РФ и депутат Госдумы Дмитрий Певцов. По его словам, те, кто уважал Примадонну, давно перестали это делать.
«Я интервью её не смотрел, у меня есть гораздо более интересные занятия... На мой взгляд, эта женщина — она давно уже забыта, и те, кто её помнил и уважал, они уже перестали это делать», — сказал он.
Ранее Певцов заявил, что необходимо пресекать действия публичных лиц, чьи высказывания могут расцениваться как предательство национальных интересов. Он подчеркнул, что все граждане России, включая знаменитостей, находятся в правовом поле и несут ответственность в рамках действующего законодательства.
Также Life.ru писал, что адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв направил обращения в ГП и СК с просьбой проверить высказывания Пугачёвой на наличие признаков оправдания терроризма, экстремизма и распространения фейков о Вооружённых силах РФ. Кроме того, он подал гражданский иск на 1,5 миллиарда рублей, утверждая, что в интервью певица порочит честь президента РФ, оскорбляет армию и правоохранительные органы, одновременно восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.