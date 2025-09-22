Дмитрий Певцов: Пугачёву уже забыли в России

Певица Алла Пугачёва давно забыта в России. Таким мнением с РИА «Новости» поделился народный артист РФ и депутат Госдумы Дмитрий Певцов. По его словам, те, кто уважал Примадонну, давно перестали это делать.

«Я интервью её не смотрел, у меня есть гораздо более интересные занятия... На мой взгляд, эта женщина — она давно уже забыта, и те, кто её помнил и уважал, они уже перестали это делать», — сказал он.

Ранее Певцов заявил, что необходимо пресекать действия публичных лиц, чьи высказывания могут расцениваться как предательство национальных интересов. Он подчеркнул, что все граждане России, включая знаменитостей, находятся в правовом поле и несут ответственность в рамках действующего законодательства.