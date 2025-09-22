«Новый мученик»: Американист рассказал, что мешает канонизации Чарли Кирка на Западе
Политолог Дробницкий: У протестантов нет органа, который бы канонизировал Кирка
Обложка © AP Photo/Lindsey Wasson
Эксперты считают, что разговоры о канонизации погибшего сторонника Дональда Трампа и консервативного активиста Чарли Кирка не имеют под собой реальных оснований. Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с Life.ru отметил, что сама практика канонизации существует только в православии и католицизме.
«В протестантской традиции органа, который мог бы этим заниматься, просто нет», — пояснил эксперт.
По его словам, формально канонизация в США невозможна. Однако Кирк уже стал символом консервативной Америки, заметной фигурой в протестантизме и лидером для христианской молодежи.
Несомненно, Чарли Кирк будет символом и консервативной Америки, и, несомненно, христиан Америки, лидером общественного мнения и лидером консервативной молодежи. Он, несомненно, остается ещё и важной фигурой в американском протестантизме евангелистов.
Напомним, что дискуссия о возможности канонизации Чарли Кирка обострилась в соцсети Х после того, как на панихиду по активисту принесли большой деревянный крест, что подчёркивало отношение его сторонников к нему как к фигуре почти религиозного масштаба. Ранее политолог Леонид Савин также подчеркнул, что решение о признании святости в католицизме принимает исключительно Ватикан. Поэтому тема выглядит скорее политизированной.