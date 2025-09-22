«Новый мученик»: Американист рассказал, что мешает канонизации Чарли Кирка на Западе

Эксперты считают, что разговоры о канонизации погибшего сторонника Дональда Трампа и консервативного активиста Чарли Кирка не имеют под собой реальных оснований. Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с Life.ru отметил, что сама практика канонизации существует только в православии и католицизме.

«В протестантской традиции органа, который мог бы этим заниматься, просто нет», — пояснил эксперт.

По его словам, формально канонизация в США невозможна. Однако Кирк уже стал символом консервативной Америки, заметной фигурой в протестантизме и лидером для христианской молодежи.

Несомненно, Чарли Кирк будет символом и консервативной Америки, и, несомненно, христиан Америки, лидером общественного мнения и лидером консервативной молодежи. Он, несомненно, остается ещё и важной фигурой в американском протестантизме евангелистов. американист Дмитрий Дробницкий