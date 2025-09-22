«Святым не станет»: Life.ru спросил эксперта о возможности канонизации Чарли Кирка в США
Политолог Савин усомнился в возможности канонизации Чарли Кирка в США
Президент США Дональд Трамп и вдова убитого консервативного активиста Чарли Кирка Эрика Кирк на церемонии прощания с ее супругом. Обложка © AP/TASS/Julia Demaree Nikhinson
Эксперты сомневаются, что в США возможно канонизировать погибшего политика и сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка. Так, политолог Леонид Савин в беседе с Life.ru напомнил, что у американских протестантов вообще нет института святости, а в католицизме решение принимает исключительно Ватикан.
По словам собеседника Life.ru, говорить о реальной канонизации не приходится ещё и потому, что вокруг случившегося больше политики, чем религии.
Мне кажется, тут вопрос политизирован всем убийством. Поэтому независимо от того, какие религиозные деятели будут высказываться, вряд ли тут стоит ожидать вот такого процесса канонизации таким, как он есть.
политолог Леонид Савин
Отметим, что дискуссия о возможности канонизации Чарли Кирка обострилась в соцсети Х после того, как на панихиду по активисту принесли большой деревянный крест, что подчёркивало отношение его сторонников к нему как к фигуре почти религиозного масштаба.
К слову, в истории США были случаи канонизации, но все они происходили через Рим. Среди них — основатель миссий в Калифорнии Джуниперо Серра (причислен к святым Папой Франциском в 2015 году прямо в Вашингтоне), «Лилия мохавков» Кэтрин Текэквита (2012), а также американская монахиня Катерина Дрексель (2000). Все эти решения принимались исключительно Ватиканом.
31-летний Чарли Кирк был известен критикой помощи Украине и призывами к налаживанию отношений с Россией. 10 сентября он скончался от огнестрельного ранения, полученного в университете Юты. На прощание с убитым активистом в Аризоне пришли сотни тысяч человек.