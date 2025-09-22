«Нужно дважды подумать»: Польша отказалась сбивать объекты в небе без поддержки НАТО
Туск: Польша не будет в одиночку сбивать объекты в своём воздушном пространстве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /mares90
Польша не будет самостоятельно сбивать объекты, нарушающие её воздушное пространство, без согласованной позиции всех союзников по НАТО. Такое заявление сделал премьер-министр страны Дональд Туск на пресс-конференции, трансляцию которой ввёл телеканал TVP Info.
«Нужно дважды подумать перед тем, как принимать решения о действиях, которые могут вылиться в очень острую фазу конфликта», — сказал Туск.
Он отметил, что Польша готова уничтожать угрожающие объекты над своей территорией, но только при условии полной уверенности в единой трактовке таких действий всеми странами НАТО. Туск добавил, что прозвучавшее ранее заявление президента Чехии недостаточно для принятия столь ответственных решений.
Премьер-министр пояснил, что вопрос требует всестороннего обсуждения в рамках Североатлантического альянса для выработки единого подхода к реагированию на воздушные нарушения. По его словам, любые действия должны быть чётко скоординированы с партнёрами по НАТО, чтобы избежать непредсказуемых последствий для региональной безопасности.
Напомним, что президент Чехии Пётр Павел ранее предложил сбивать российские военные самолёты, если они нарушили воздушное пространство стран НАТО. По его словам, союзники должны послать России ясный сигнал о недопустимости подобных действий. До этого РФ обвинили в том, что она якобы вторглась в воздушное пространство Эстонии. При этом в Минобороны России опровергли обвинения. Отмечалось, что три истребителя МиГ-31 совершали плановый перелёт из Карелии в Калининградскую область.