«Нужно дважды подумать»: Польша отказалась сбивать объекты в небе без поддержки НАТО

Польша не будет самостоятельно сбивать объекты, нарушающие её воздушное пространство, без согласованной позиции всех союзников по НАТО. Такое заявление сделал премьер-министр страны Дональд Туск на пресс-конференции, трансляцию которой ввёл телеканал TVP Info.

«Нужно дважды подумать перед тем, как принимать решения о действиях, которые могут вылиться в очень острую фазу конфликта», — сказал Туск.

Он отметил, что Польша готова уничтожать угрожающие объекты над своей территорией, но только при условии полной уверенности в единой трактовке таких действий всеми странами НАТО. Туск добавил, что прозвучавшее ранее заявление президента Чехии недостаточно для принятия столь ответственных решений.

Премьер-министр пояснил, что вопрос требует всестороннего обсуждения в рамках Североатлантического альянса для выработки единого подхода к реагированию на воздушные нарушения. По его словам, любые действия должны быть чётко скоординированы с партнёрами по НАТО, чтобы избежать непредсказуемых последствий для региональной безопасности.