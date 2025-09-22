В Эстонии заявили, что могут доказать нарушение Россией её воздушного пространства
Эстония располагает «неопровержимыми доказательствами» факта нарушения воздушного пространства российскими военными самолётами. Как сообщил канцлер министерства иностранных дел республики Йонатан Всевиов в ходе подробного интервью национальной телерадиокомпании ERR, произошедшее является побочным эффектом от событий, разворачивающихся на Украине.
«У нас есть неопровержимые доказательства этого, и не только у нас, у всех наших союзников. Эти доказательства есть»,— сказал он.
Дипломат решительно опроверг предположение о случайности инцидента, назвав действия российской авиации преднамеренным и систематическим нарушением международного права. Он заявил, что доказательства этого нарушения есть не только у Эстонии, но и у всех членов НАТО. По словам дипломата, в течение 12 минут пребывания российских истребителей в эстонском воздушном пространстве, силы НАТО активировали стандартные процедуры реагирования. Однако конкретные доказательства инцидента не были обнародованы.
Напомним, что Эстония обвинила Россию в якобы вторжении в воздушное пространство истребителей МиГ-31. Российское Минобороны опровергло эти обвинения, уточнив, что три истребителя совершали плановый перелёт из Карелии в Калининградскую область. Сегодня, в 17:00 по мск Совет Безопасности ООН проведёт экстренное заседание, на котором обсудят произошедшее.