В Эстонии заявили, что могут доказать нарушение Россией её воздушного пространства

Эстония располагает «неопровержимыми доказательствами» факта нарушения воздушного пространства российскими военными самолётами. Как сообщил канцлер министерства иностранных дел республики Йонатан Всевиов в ходе подробного интервью национальной телерадиокомпании ERR, произошедшее является побочным эффектом от событий, разворачивающихся на Украине.

«У нас есть неопровержимые доказательства этого, и не только у нас, у всех наших союзников. Эти доказательства есть»,— сказал он.