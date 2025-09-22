Интервидение
22 сентября, 13:29

В Эстонии заявили, что могут доказать нарушение Россией её воздушного пространства

ERR: У Эстонии есть доказательства, что РФ нарушила её воздушное пространство

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Maschek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Maschek

Эстония располагает «неопровержимыми доказательствами» факта нарушения воздушного пространства российскими военными самолётами. Как сообщил канцлер министерства иностранных дел республики Йонатан Всевиов в ходе подробного интервью национальной телерадиокомпании ERR, произошедшее является побочным эффектом от событий, разворачивающихся на Украине.

«У нас есть неопровержимые доказательства этого, и не только у нас, у всех наших союзников. Эти доказательства есть»,— сказал он.

Дипломат решительно опроверг предположение о случайности инцидента, назвав действия российской авиации преднамеренным и систематическим нарушением международного права. Он заявил, что доказательства этого нарушения есть не только у Эстонии, но и у всех членов НАТО. По словам дипломата, в течение 12 минут пребывания российских истребителей в эстонском воздушном пространстве, силы НАТО активировали стандартные процедуры реагирования. Однако конкретные доказательства инцидента не были обнародованы.

Кремль ответил на очередную истерику Эстонии
Кремль ответил на очередную истерику Эстонии

Напомним, что Эстония обвинила Россию в якобы вторжении в воздушное пространство истребителей МиГ-31. Российское Минобороны опровергло эти обвинения, уточнив, что три истребителя совершали плановый перелёт из Карелии в Калининградскую область. Сегодня, в 17:00 по мск Совет Безопасности ООН проведёт экстренное заседание, на котором обсудят произошедшее.

