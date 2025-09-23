Интервидение
22 сентября, 21:54

Юрист Гордон рассказала, для чего Роман Товстик оплатил жене операцию

Юрист Гордон заявила, что Товстик дал денег жене на операцию ради съёмок сюжета

Роман и Елена Товстик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elenatovstik

Юрист Екатерина Гордон считает, что бизнесмен Роман Товстик согласился финансово помочь своей жене Елене с операцией только ради создания выгодного образа в телевизионном шоу. Об этом Гордон заявила в интервью корреспонденту Super.

«Нам правда удалось выбить из Романа деньги на операцию, но, к сожалению, Роман пошёл навстречу Елене Товстик исключительно для того, чтобы потом вставить это в сюжет и попробовать сделать из неё лгунью», — утверждает адвокат.

Она добавила, что в сентябре, при содействии журналистов программы Андрея Малахова, деньги на операцию действительно удалось получить. Теперь же, по словам Гордон, в сюжете телешоу можно увидеть, как Товстик предстаёт в образе благодетеля.

Гордон также прокомментировала прошедшее 22 сентября предварительное заседание суда. Юрист подчеркнула, что на этом этапе не рассматриваются вопросы по существу дела и, соответственно, не могут быть приняты какие-либо ключевые решения. Защитница Елены Товстик добавила, что мирное соглашение между сторонами до сих пор не подписано.

«В общем, пока о мире речь не идёт, пока идёт просто очередная волна, к сожалению, борьбы компроматов. Очень жаль», — заключила Гордон.

Напомним, причиной расставания Елены и Романа Товстик стали романтические отношения предпринимателя с фотомоделью Полиной Дибровой, которая ушла к нему от своего мужа, телеведущего Дмитрия Диброва. Сама Полина утверждает, что сразу же рассказала супругу о своём новом возлюбленном.

