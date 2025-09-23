Собянин рассказал об уничтожении ещё двух украинских беспилотников

Системы противовоздушной обороны уничтожили ещё два украинских беспилотника в Московском регионе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

«Уничтожены ещё два вражеских беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр.

Ограничения на полёты сняты в Самаре, введены в Нижнекамске, Казани и Геленджике

За ночь расчёты ПВО перехватили и ликвидировали 69 украинских дронов над регионами России. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями. БПЛА также сбили над территориями Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым. В Московском регионе перехватили уже более 30 БПЛА, информация о пострадавших на данный момент отсутствует.