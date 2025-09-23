Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 05:39

На Украине заявили о повреждении предприятия в Кривом Роге

Глава Днепропетровской ОВА: В Кривом Роге повреждено предприятие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marianna Ianovska

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marianna Ianovska

В результате ударов по Кривому Рогу повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак в своём блоге.

Политик подтвердил факт повреждения производственного объекта, но не уточнил детали произошедшего и масштабы разрушений. Инцидент произошёл на юго-востоке Украины, где расположен крупный промышленный центр.

«Повреждено предприятие», — написал Лысак.

Российские силы ПВО за сутки сбили 7 авиабомб и 339 беспилотников ВСУ
Российские силы ПВО за сутки сбили 7 авиабомб и 339 беспилотников ВСУ

Ранее сообщалось, что российские военные в зоне специальной военной операции освободили населённый пункт Калиновское в Днепропетровской области. Его удалось взять под контроль удалось благодаря продвижению группировки войск ВС РФ «Восток» вглубь обороны противника. Также сообщалось, что российские войска организовали первый полукотёл в Днепропетровской области, окружив около 6 тысяч бойцов ВСУ в районе Новопавловки.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar