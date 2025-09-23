В результате ударов по Кривому Рогу повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак в своём блоге.

Политик подтвердил факт повреждения производственного объекта, но не уточнил детали произошедшего и масштабы разрушений. Инцидент произошёл на юго-востоке Украины, где расположен крупный промышленный центр.

Ранее сообщалось, что российские военные в зоне специальной военной операции освободили населённый пункт Калиновское в Днепропетровской области. Его удалось взять под контроль удалось благодаря продвижению группировки войск ВС РФ «Восток» вглубь обороны противника. Также сообщалось, что российские войска организовали первый полукотёл в Днепропетровской области, окружив около 6 тысяч бойцов ВСУ в районе Новопавловки.