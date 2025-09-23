«Почётная миссия»: Матвиенко пророчит Shaman мировую славу после Интервидения
Игорь Матвиенко: Участие Shaman в Интервидении принесёт ему мировую известность
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Несмотря на победу Вьетнама на конкурсе Интервидение, российский певец Shaman достойно представил страну, считает член жюри, композитор и продюсер Игорь Матвиенко. По его словам, участие в конкурсе может значительно увеличить мировую популярность артиста. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.
«Не то, что это Shaman лично было надо. Его выбрали от страны. Это почётная миссия. Как спортсмены представляют свою страну, так и Shaman представлял Россию. Ярослав с этой миссией отлично справился», — отметил Матвиенко.
Композитор подчеркнул, что Shaman достойно представил Россию, несмотря на просьбу певца не оценивать его выступление. По мнению Матвиенко, участие в Интервидении может подарить артисту мировую известность: конкурс смотрят более миллиарда человек. Он также отметил высокий уровень выступления победителя конкурса, вьетнамского певца Дык Фука, который совмещал современные тренды с этнической аутентичностью и тщательно подобранной драматургией и костюмами.
Матвиенко добавил, что современные музыкальные конкурсы задают тренды, и сейчас актуален стиль аутентичности, когда культурные и фольклорные элементы смешиваются с современными музыкальными направлениями.
Напомним, Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на Интервидении-2025. По его словам, Россия уже победила благодаря гостеприимству страны, которое смогли почувствовать все участники конкурса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала решение артиста, отметив, что поступок артиста был обдуманным и продиктован внутренним преображением, а не стремлением к популярности.