Владимир Путин
23 сентября, 09:13

«Почётная миссия»: Матвиенко пророчит Shaman мировую славу после Интервидения

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Несмотря на победу Вьетнама на конкурсе Интервидение, российский певец Shaman достойно представил страну, считает член жюри, композитор и продюсер Игорь Матвиенко. По его словам, участие в конкурсе может значительно увеличить мировую популярность артиста. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

«Не то, что это Shaman лично было надо. Его выбрали от страны. Это почётная миссия. Как спортсмены представляют свою страну, так и Shaman представлял Россию. Ярослав с этой миссией отлично справился», — отметил Матвиенко.

Композитор подчеркнул, что Shaman достойно представил Россию, несмотря на просьбу певца не оценивать его выступление. По мнению Матвиенко, участие в Интервидении может подарить артисту мировую известность: конкурс смотрят более миллиарда человек. Он также отметил высокий уровень выступления победителя конкурса, вьетнамского певца Дык Фука, который совмещал современные тренды с этнической аутентичностью и тщательно подобранной драматургией и костюмами.

Матвиенко добавил, что современные музыкальные конкурсы задают тренды, и сейчас актуален стиль аутентичности, когда культурные и фольклорные элементы смешиваются с современными музыкальными направлениями.

Фадеев назвал неожиданностью отказ Shaman от оценок жюри на Интервидении

Напомним, Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на Интервидении-2025. По его словам, Россия уже победила благодаря гостеприимству страны, которое смогли почувствовать все участники конкурса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала решение артиста, отметив, что поступок артиста был обдуманным и продиктован внутренним преображением, а не стремлением к популярности.

