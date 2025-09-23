Названо ключевое условие для переговоров США и КНДР

Переговоры между США и КНДР могут состояться исключительно при условии признания Вашингтоном ядерного статуса Северной Кореи. Такую точку зрения в разговоре с РИА «ФедералПресс» озвучил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

«В вопросе о гипотетических переговорах с Вашингтоном Пхеньян ясно даёт понять: тема ядерного оружия закрыта, ядерный статус страны закреплён в её конституции», — сказал Булавицкий.

По словам эксперта, Пхеньян рассматривает этот вопрос как окончательно решённый. Политолог добавил, что помимо гарантий безопасности, значимой темой для потенциального диалога может стать экономическое взаимодействие, поскольку Ким Чен Ын заинтересован в частичном снятии санкций для проведения модернизации национальной экономики.

Булавицкий подчеркнул, что со своей стороны президент США Дональд Трамп способен предложить модель «инвестиции в обмен на стабильность», что принесёт ему политические дивиденды как внутри Соединённых Штатов, так и за их пределами.

Эксперт также обратил внимание на важность символической составляющей в отношениях двух стран. Тот факт, что Трамп позитивно оценивает уровень своих отношений с северокорейским лидером и не закрывает пути для общения, уже свидетельствует о потенциале для снижения напряжённости.

При этом, заключил политолог, любой прогресс невозможен без признания КНДР ядерной державой, особенно учитывая, что официально Северная Корея считает США своим главным противником.