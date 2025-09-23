В Кремле ответили на вопрос о рабочих планах Козака после его отставки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации о дальнейших планах трудоустройства бывшего заместителя главы администрации российского лидера Дмитрия Козака. Соответствующий комментарий был дан представителем Кремля в ответ на вопрос журналистов.

«Я не могу вам сказать о рабочих планах Дмитрия Николаевича», — ответил Песков на вопрос о том, была ли Козаку предложена новая должность.

Пресс-секретарь добавил, что после отдыха экс-чиновник определится с продолжением своей профессиональной деятельности.