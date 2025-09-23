Интервидение
23 сентября, 10:27

В Кремле ответили на вопрос о рабочих планах Козака после его отставки

Песков заявил, что не знает о будущем месте работы Козака

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации о дальнейших планах трудоустройства бывшего заместителя главы администрации российского лидера Дмитрия Козака. Соответствующий комментарий был дан представителем Кремля в ответ на вопрос журналистов.

«Я не могу вам сказать о рабочих планах Дмитрия Николаевича», — ответил Песков на вопрос о том, была ли Козаку предложена новая должность.

Пресс-секретарь добавил, что после отдыха экс-чиновник определится с продолжением своей профессиональной деятельности.

Напомним, что 18 сентября администрация президента официально подтвердила отставку Дмитрия Козака с поста заместителя руководителя. Как сообщалось ранее, Козак самостоятельно подал заявление об уходе с занимаемой должности. Его уход стал первым кадровым изменением в руководстве АП за последние полтора года.

