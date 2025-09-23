«Ничего криминального»: Пилот назвал причину низкого пролёта самолёта в Новой Москве

Полет самолёта Ан-124 на низкой высоте над жилыми кварталами Новой Москвы 22 сентября не представлял угрозы и был выполнен в соответствии с правилами. Такое мнение в разговоре с RT высказал заслуженный пилот России, бывший лётный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.

Самолёт пролетел над Новой Москвой. Видео © Telegram / SHOT

«Он пролетел ниже, чем обычно, видимо, по соображениям безопасности. Раз был объявлен план «Ковёр», выше он не стал подниматься. Ничего криминального в этом манёвре нет», — рассказал пилот.

Сытник добавил, что важную роль сыграл ракурс съёмки, из-за которого массивный Ан-124 мог казаться пролетающим прямо над крышами, хотя на самом деле он мог находиться на высоте 150 метров. По словам эксперта, экипаж строго следовал инструкциям для полётов в воздушном пространстве мегаполиса и не нарушил нормы безопасности.