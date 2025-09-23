«Ничего криминального»: Пилот назвал причину низкого пролёта самолёта в Новой Москве
Пилот Сытник счёл безопасным манёвр самолёта, напугавший жителей Новой Москвы
Обложка © SHOT
Полет самолёта Ан-124 на низкой высоте над жилыми кварталами Новой Москвы 22 сентября не представлял угрозы и был выполнен в соответствии с правилами. Такое мнение в разговоре с RT высказал заслуженный пилот России, бывший лётный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.
Самолёт пролетел над Новой Москвой. Видео © Telegram / SHOT
«Он пролетел ниже, чем обычно, видимо, по соображениям безопасности. Раз был объявлен план «Ковёр», выше он не стал подниматься. Ничего криминального в этом манёвре нет», — рассказал пилот.
Сытник добавил, что важную роль сыграл ракурс съёмки, из-за которого массивный Ан-124 мог казаться пролетающим прямо над крышами, хотя на самом деле он мог находиться на высоте 150 метров. По словам эксперта, экипаж строго следовал инструкциям для полётов в воздушном пространстве мегаполиса и не нарушил нормы безопасности.
Эксперт обратил внимание на то, что выполнение такого манёвра требует от пилотов большого опыта и чёткого следования предписаниям, с чем не справился бы неопытный специалист, полагающийся только на автоматику. Сытник заключил, что за штурвалом в тот момент находились лётчики с отличной техникой пилотирования.
Напомним, ранее направлявшийся во Внуково авиалайнер совершил опасный манёвр, пролетев на крайне низкой высоте над жилыми кварталами Новой Москвы. Предположительной причиной инцидента называют атаку беспилотников. Авиаэксперты отметили, что пролетевший на низкой высоте самолёт показался просто большим, он не летел экстремально низко.