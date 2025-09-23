Рубио допустил, что США могут выйти из процесса урегулирования на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank
США могут прекратить содействовать урегулированию конфликта на Украине, заявил глава Госдепа Марко Рубио.
В интервью NBC News госсекретарь заявил, что Штаты — единственная страна в мире, которая может вести диалог с обеими сторонами конфликта, но «рано или поздно» Вашингтон может перестать «играть эту роль».
Также Рубио заявил в интервью, что Киеву стоит согласиться на «сделку о мире», а также отметил, что США не введут санкции против РФ, пока Европа закупает у неё нефть.