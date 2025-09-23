Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 13:51

Рубио допустил, что США могут выйти из процесса урегулирования на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

США могут прекратить содействовать урегулированию конфликта на Украине, заявил глава Госдепа Марко Рубио.

В интервью NBC News госсекретарь заявил, что Штаты — единственная страна в мире, которая может вести диалог с обеими сторонами конфликта, но «рано или поздно» Вашингтон может перестать «играть эту роль».

Украине предсказали новый майдан из-за «тайных крематориев» ВСУ
Украине предсказали новый майдан из-за «тайных крематориев» ВСУ

Также Рубио заявил в интервью, что Киеву стоит согласиться на «сделку о мире», а также отметил, что США не введут санкции против РФ, пока Европа закупает у неё нефть.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • США
  • Марко Рубио
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar