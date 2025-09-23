Глава «Нафтогаза» признал, что нефтепереработка на Украине полностью уничтожена

Украина планирует закупить около 6 млрд кубометров газа. Об этом сообщил The Washington Post глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Это станет самым высоким показателем в истории страны.

«Нефтепереработка была полностью разрушена», — сказал он.

По словам руководителя компании, в начале 2025 года удары по украинской энергетической инфраструктуре уничтожили порядка 42% суточной добычи газа. Летом ситуация ухудшилась — нефтеперерабатывающая отрасль оказалась полностью выведена из строя.

Часть объектов удалось восстановить, однако Киев готовится к новым атакам накануне отопительного сезона. Для покрытия потребностей Украина уже подписала контракты, обеспечивающие около 95% объёмов топлива. На закупки «Нафтогаз» выделил $1 млрд собственных средств, ещё $1,5 млрд поступили от Европейского банка реконструкции и развития и других международных организаций.