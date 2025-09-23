Глава «Нафтогаза» признал, что нефтепереработка на Украине полностью уничтожена
Обложка © Wikipedia / НАК «Нафтогаз України»
Украина планирует закупить около 6 млрд кубометров газа. Об этом сообщил The Washington Post глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Это станет самым высоким показателем в истории страны.
«Нефтепереработка была полностью разрушена», — сказал он.
По словам руководителя компании, в начале 2025 года удары по украинской энергетической инфраструктуре уничтожили порядка 42% суточной добычи газа. Летом ситуация ухудшилась — нефтеперерабатывающая отрасль оказалась полностью выведена из строя.
Часть объектов удалось восстановить, однако Киев готовится к новым атакам накануне отопительного сезона. Для покрытия потребностей Украина уже подписала контракты, обеспечивающие около 95% объёмов топлива. На закупки «Нафтогаз» выделил $1 млрд собственных средств, ещё $1,5 млрд поступили от Европейского банка реконструкции и развития и других международных организаций.
Ранее в «Нафтогазе Украины» заявляли, что Венский районный суд разрешил взыскание российских активов в Австрии на сумму свыше €120 миллионов. По данным компании, речь шла более чем о 20 объектах недвижимости, которые должны быть выставлены на аукцион. В то же время арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпрома» и запретил «Нафтогазу» инициировать или поддерживать судебные процессы за рубежом по спору о транзите газа.
