«Бред и зашквар»: Гордон разоблачила ложь Дибровой о происхождении синяков на лице

Юрист и блогер Екатерина Гордон выразила сомнение в правдивости рассказа фотомодели Полины Дибровой о происхождении синяков на её лице, прозвучавшего в эфире шоу Андрея Малахова. Своим мнением Гордон поделилась в Telegram-канале.

Напомним, Полина Диброва рассказала о травле, с которой столкнулась после новостей о разводе с телеведущим Дмитрием Дибровым. По словам модели, негативные комментарии достигли пика во время её отдыха, что привело к нервному срыву и потере сознания. Последствием стали синяки, которые она скрывала, не желая жаловаться и выносить личные переживания на публику.

Однако Гордон заявила, что проконсультировалась с судмедэкспертом, который усомнился в возможности получения таких синяков в результате падения.

«Спросила у судмедэксперта: как так можно упасть… Сказал, что только если «на те же грабли», — рассказала юрист.

Гордон предположила, что синяки могут быть следствием блефаропластики, хирургической процедуры по коррекции век. Юрист также отметила, что история развода бизнесмена Романа Товстика, ушедшего от своей жены к Дибровой, обрастает всё большим количеством «зашквара и бреда».

Ранее Елена Товстик опровергла слова бывшей подруги Полины Дибровой о том, что якобы улетела отдыхать, оставив детей. В личном блоге Товстик уточнила, что отправилась на Кипр ради серьёзной операции по замене грудных имплантов. По её словам, именно из-за предстоящего тяжёлого восстановления она не могла взять детей с собой.