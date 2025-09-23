Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 19:58

«Бред и зашквар»: Гордон разоблачила ложь Дибровой о происхождении синяков на лице

Юрист Гордон усомнилась, что синяки на лице Дибровой появились из-за падения

Полина Диброва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova

Полина Диброва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova

Юрист и блогер Екатерина Гордон выразила сомнение в правдивости рассказа фотомодели Полины Дибровой о происхождении синяков на её лице, прозвучавшего в эфире шоу Андрея Малахова. Своим мнением Гордон поделилась в Telegram-канале.

Напомним, Полина Диброва рассказала о травле, с которой столкнулась после новостей о разводе с телеведущим Дмитрием Дибровым. По словам модели, негативные комментарии достигли пика во время её отдыха, что привело к нервному срыву и потере сознания. Последствием стали синяки, которые она скрывала, не желая жаловаться и выносить личные переживания на публику.

Однако Гордон заявила, что проконсультировалась с судмедэкспертом, который усомнился в возможности получения таких синяков в результате падения.

«Спросила у судмедэксперта: как так можно упасть… Сказал, что только если «на те же грабли», — рассказала юрист.

Гордон предположила, что синяки могут быть следствием блефаропластики, хирургической процедуры по коррекции век. Юрист также отметила, что история развода бизнесмена Романа Товстика, ушедшего от своей жены к Дибровой, обрастает всё большим количеством «зашквара и бреда».

Юрист Гордон рассказала, для чего Роман Товстик оплатил жене операцию
Юрист Гордон рассказала, для чего Роман Товстик оплатил жене операцию

Ранее Елена Товстик опровергла слова бывшей подруги Полины Дибровой о том, что якобы улетела отдыхать, оставив детей. В личном блоге Товстик уточнила, что отправилась на Кипр ради серьёзной операции по замене грудных имплантов. По её словам, именно из-за предстоящего тяжёлого восстановления она не могла взять детей с собой.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубиз» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Полина Диброва
  • Екатерина Гордон
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar