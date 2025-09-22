Виноваты хейтеры: Полина Диброва объяснила появление синяков на лице
Полина Диброва рассказала, что потеряла сознание из-за хейта и разбила лицо
Полина Диброва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ polinadibrova
Полина Диброва стала героиней нового выпуска ток-шоу Андрея Малахова на канале «Россия-1», где рассказала о тяжёлых последствиях травли в Интернете после развода с телеведущим Дмитрием Дибровым. В эфире программы были показаны фотографии женщины с выраженными синяками на лице.
Полина Диброва. Фото © Кадр из шоу «Малахов», телеканал «Россия-1»
Диброва объяснила, что пик негатива в её адрес пришелся на период отдыха, когда она пыталась ограничить использование телефона, чтобы избежать чтения комментариев. Сильные переживания привели к тому, что Диброва потеряла сознание и получила травму. Полина отметила, что две недели скрывала последствия инцидента за тёмными очками. Эту информацию она не разглашала даже бывшему супругу.
«Я не знаю, что произошло. Я просто потеряла сознание. Стукнулась, у меня тут шрам. Об этом никто не знал. Я две недели ходила в очках. Благо со мной были мои подруги, мои резидентки клуба, которые поддержали меня и помогли пройти это всё», — заявила Полина.
Отвечая на предположение ведущего, что её поездка на Камчатку была попыткой скрыться от внимания общественности, Диброва пояснила, что давно планировала показать этот регион детям. Несмотря на переживания, она продолжает работать и заботиться о семье, стараясь не показывать своих эмоций сыновьям и сохраняя внешнее спокойствие для коллег по бизнесу.
Напомним, что брак Дмитрия Диброва и Полины продолжался 16 лет, но распался из-за отношений женщины с бизнесменом Романом Товстиком. Сама Полина не считает случившееся предательством. Позже стало известно, что у телеведущего также появились новые отношения.