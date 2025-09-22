Виноваты хейтеры: Полина Диброва объяснила появление синяков на лице

Полина Диброва стала героиней нового выпуска ток-шоу Андрея Малахова на канале «Россия-1», где рассказала о тяжёлых последствиях травли в Интернете после развода с телеведущим Дмитрием Дибровым. В эфире программы были показаны фотографии женщины с выраженными синяками на лице.

Полина Диброва. Фото © Кадр из шоу «Малахов», телеканал «Россия-1»

Диброва объяснила, что пик негатива в её адрес пришелся на период отдыха, когда она пыталась ограничить использование телефона, чтобы избежать чтения комментариев. Сильные переживания привели к тому, что Диброва потеряла сознание и получила травму. Полина отметила, что две недели скрывала последствия инцидента за тёмными очками. Эту информацию она не разглашала даже бывшему супругу.

«Я не знаю, что произошло. Я просто потеряла сознание. Стукнулась, у меня тут шрам. Об этом никто не знал. Я две недели ходила в очках. Благо со мной были мои подруги, мои резидентки клуба, которые поддержали меня и помогли пройти это всё», — заявила Полина.