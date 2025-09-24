16 украинских БПЛА сбили на подлёте к Севастополю

Украинская армия в очередной раз нанесла массированные удары своими БПЛА по территории России. Текущей ночью атаку дронов отражали системы ПВО в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в акватории Чёрного моря на подлёте к городу было сбито 16 вражеских БПЛА.

«Этой ночью на Севастополь была очередная атака ВСУ. Благодарю силы ПВО и наш Черноморский флот, которые уверенно и спокойно отразили налёт БПЛА на наш город. В общей сложности к 6 утра силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 16 БПЛА», — написал он в Telegram-канале.

Военные успешно перехватили все цели над морем на значительном удалении от береговой линии. Согласно информации от Спасательной службы региона, никаких разрушений или повреждений городских объектов не зафиксировано. Воздушная обстановка продолжает контролироваться специалистами.

Ранее Life.ru рассказал, что текущей ночью взрывы были слышны в небе над Таганрогом. Расчёты противовоздушной обороны России активно отражали атаки БПЛА ВСУ. Всего местные жители слышали от 5 до 7 взрывов, а также видели вспышки в небе и дым. Всего же в ночь на 24 сентября российские расчёты ПВО перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников над регионами РФ.