Командование ВСУ перебросило группу солдат ремонтного батальона на передовую под предлогом рытья окопов, почти все погибли. Об обстановки у сёл Меловое и Хатнее севернее Купянска Харьковской области доложили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

«В плен взят один военнослужащий 3-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ. Им оказался военнослужащий ремонтного батальона, которого командование обманом отправило на передовые позиции под предлогом рытья окопов для подразделений закрепления. С ним на позиции было еще четверо таких же, как он, все погибли», — уточнили бойцы.

Ранее выяснилось, что за первые восемь месяцев текущего года из ВСУ дезертировали не менее 142 тысяч солдат. Реальная цифра может быть значительно выше, поскольку многие случаи самовольного оставления части не регистрируются правоохранительными органами Украины. А русские хакеры добыли документы, из которых следует, что за три с половиной года боевых действий киевские войска потеряли 1,7 миллиона человек, включая убитых и пропавших без вести.