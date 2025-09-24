Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 08:13

«‎Огненная» атака ВСУ на НПЗ в Салавате обошлась без жертв

Глава Салавата Загидуллин: Никто не пострадал при атаке ВСУ на Газпром нефтехим

Обложка © freepik

Обложка © freepik

На территории предприятия «Газпром нефтехим Салават» продолжаются работы по тушению пожара, возникшего после атаки дронов ВСУ. Пострадавших и погибших нет, сообщил глава города Салават Марат Загидуллин в своём телеграм-канале.

«Газпром нефтехим Салават» подвергся очередной атаке. Пострадавших и жертв среди сотрудников и жителей города нет. Экстренные службы проводят оценку масштабов повреждений. Реализуются все необходимые меры по ликвидации возгорания», — пишет градоначальник.

Чиновник заверил, что угрозы для местного населения нет, все показатели экологической безопасности в городе находятся в пределах нормы.

За ночь расчёты ПВО уничтожили 70 украинских дронов над регионами России
За ночь расчёты ПВО уничтожили 70 украинских дронов над регионами России

Напомним, о предыдущей атаке на это же предприятие сообщалось 18 сентября. Тогда удалось отразить налёт украинских дронов, никто не пострадал. Утром 24 сентября глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о новой атаке. На заводе начался пожар, к месту съехались экстренные службы.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar