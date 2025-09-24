«‎Огненная» атака ВСУ на НПЗ в Салавате обошлась без жертв

На территории предприятия «Газпром нефтехим Салават» продолжаются работы по тушению пожара, возникшего после атаки дронов ВСУ. Пострадавших и погибших нет, сообщил глава города Салават Марат Загидуллин в своём телеграм-канале.

«Газпром нефтехим Салават» подвергся очередной атаке. Пострадавших и жертв среди сотрудников и жителей города нет. Экстренные службы проводят оценку масштабов повреждений. Реализуются все необходимые меры по ликвидации возгорания», — пишет градоначальник.

Чиновник заверил, что угрозы для местного населения нет, все показатели экологической безопасности в городе находятся в пределах нормы.

Напомним, о предыдущей атаке на это же предприятие сообщалось 18 сентября. Тогда удалось отразить налёт украинских дронов, никто не пострадал. Утром 24 сентября глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о новой атаке. На заводе начался пожар, к месту съехались экстренные службы.