Россия в условиях глобального противостояния Китая и США выбирает стратегию изоляционизма и опоры на собственные силы, заявил политик и журналист Максим Шевченко. По его словам, Пекин активно усиливается, вступая в схватку с Вашингтоном за международное доминирование, в то время как Москва стремится обеспечить полный контроль по вопросам своих территорий и безопасности.

Эксперт считает текущий курс РФ разумным, хотя и болезненным. Он охарактеризовал данную позицию как русский вариант чучхе, позволяющий стране выйти из глобального конфликта и сконцентрироваться на решении внутренних проблем. Такой подход является необходимым условием для укрепления национальной безопасности.

«На мой взгляд, это была бы самая разумная сегодня стратегия – заняться собственными внутренними проблемами. Завершить военные конфликты. Естественно, завершить на разумных для нас позициях и на разумных основаниях», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

Ранее на Западе отреагировали на послание президента России Владимира Путина, который отказался от ограничений на размещение ракет средней и меньшей дальности. Этот шаг, по оценке хорватского издания Advance, стал прямым сигналом западным странам о готовности Москвы реагировать на новые угрозы. Кроме того, в Британии испугались ядерных амбиций Путина.