Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 08:29

«Разумная стратегия»: Политик объяснил, какой путь выбрала РФ на фоне конфликта КНР и США

Журналист Шевченко: Россия выбрала выйти из глобальной схватки Китая и США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия в условиях глобального противостояния Китая и США выбирает стратегию изоляционизма и опоры на собственные силы, заявил политик и журналист Максим Шевченко. По его словам, Пекин активно усиливается, вступая в схватку с Вашингтоном за международное доминирование, в то время как Москва стремится обеспечить полный контроль по вопросам своих территорий и безопасности.

Эксперт считает текущий курс РФ разумным, хотя и болезненным. Он охарактеризовал данную позицию как русский вариант чучхе, позволяющий стране выйти из глобального конфликта и сконцентрироваться на решении внутренних проблем. Такой подход является необходимым условием для укрепления национальной безопасности.

«На мой взгляд, это была бы самая разумная сегодня стратегия – заняться собственными внутренними проблемами. Завершить военные конфликты. Естественно, завершить на разумных для нас позициях и на разумных основаниях», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

Путин заставил Трампа понервничать, вызвав в США переполох своим подарком Китаю
Путин заставил Трампа понервничать, вызвав в США переполох своим подарком Китаю

Ранее на Западе отреагировали на послание президента России Владимира Путина, который отказался от ограничений на размещение ракет средней и меньшей дальности. Этот шаг, по оценке хорватского издания Advance, стал прямым сигналом западным странам о готовности Москвы реагировать на новые угрозы. Кроме того, в Британии испугались ядерных амбиций Путина.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Китай
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar