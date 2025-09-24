Российская экономика полностью обеспечивает потребности Вооружённых сил. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По его словам, экономика страны работает таким образом, чтобы полностью удовлетворять потребности наших вооружённых сил, которые продолжают выполнять задачи специальной военной операции.

Представитель Кремля также подчеркнул, что, несмотря на десятки тысяч санкций, введённых против России, наша экономика демонстрирует устойчивость и предсказуемость.

«Есть очевидное положение дел в российской экономике, которое более чем красноречиво говорит. <...> Наша экономика абсолютно сохраняет свою стабильность», — отметил Песков.