Песков: Российская экономика полностью удовлетворяет потребности ВС РФ
Обложка © Life.ru
Российская экономика полностью обеспечивает потребности Вооружённых сил. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
По его словам, экономика страны работает таким образом, чтобы полностью удовлетворять потребности наших вооружённых сил, которые продолжают выполнять задачи специальной военной операции.
Представитель Кремля также подчеркнул, что, несмотря на десятки тысяч санкций, введённых против России, наша экономика демонстрирует устойчивость и предсказуемость.
«Есть очевидное положение дел в российской экономике, которое более чем красноречиво говорит. <...> Наша экономика абсолютно сохраняет свою стабильность», — отметил Песков.
А пока президент США Дональд Трамп всерьёз думает, что экономика России находится якобы в ужасном состоянии, российский лидер Владимир Путин озвучил позитивный взгляд на её развитие. По последним данным, в июле текущего года валовой внутренний продукт страны показал рост на 0,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Если же рассматривать период с января по июль 2025 года, то общий прирост ВВП достиг отметки в 1,1%, свидетельствуя о положительной динамике.
Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.