«Отвратительно!» В Лондоне жёстко осадили Трампа за слова о мэре

В мэрии Лондона резко отреагировали на слова президента США Дональда Трампа. В электронном письме, на которое ссылается CBS News, заявления американского лидера назвали «отвратительными».

Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, Трамп сказал, что Лондон якобы собирается «перейти на законы шариата». Он также назвал мэра британской столицы Садика Хана «ужасным» и добавил, что город «сильно изменился».

В ответ на это в мэрии подчеркнули, что Лондон остаётся одним из самых безопасных мегаполисов мира и принимает рекордное число американцев, которые переезжают сюда. Журналисты отметили, что никаких доказательств слов Трампа о планах ввести шариат нет.