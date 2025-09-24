«Отвратительно!» В Лондоне жёстко осадили Трампа за слова о мэре
CBS News: В мэрии Лондона назвали слова Трампа о Садике Хане отвратительными
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein
В мэрии Лондона резко отреагировали на слова президента США Дональда Трампа. В электронном письме, на которое ссылается CBS News, заявления американского лидера назвали «отвратительными».
Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, Трамп сказал, что Лондон якобы собирается «перейти на законы шариата». Он также назвал мэра британской столицы Садика Хана «ужасным» и добавил, что город «сильно изменился».
В ответ на это в мэрии подчеркнули, что Лондон остаётся одним из самых безопасных мегаполисов мира и принимает рекордное число американцев, которые переезжают сюда. Журналисты отметили, что никаких доказательств слов Трампа о планах ввести шариат нет.
Выступая перед мировыми лидерами на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент США Дональд Трамп сделал ряд жёстких заявлений, затронув широкий спектр вопросов. В своей речи он высказался о мэре Лондона, утверждая, что город претерпел значительные изменения из-за исламских общин, которые, по его мнению, стремятся к внедрению шариатского права. Трамп также заявил, что человечество столкнулось с одним из самых серьёзных кризисов в своей истории, подверг критике деятельность самой ООН, выступил против «зелёной повестки» и политики массовой миграции, а также коснулся тем украинского конфликта и урегулирования ближневосточного кризиса.
