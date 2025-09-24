Интервидение
24 сентября, 12:47

Офицер из Екатеринбурга повёл роту в контратаку и продвинул линию фронта на 7 км

Обложка © Telegram / Минобороны России

Офицер из Екатеринбурга повёл роту в контратаку и обеспечил значительное продвижение Российской армии в зоне специальной военной операции. Об успехе гвардии старшего лейтенанта Дениса М. сообщили на официальном портале администрации города.

В августе 2024 года под его умелым руководством штурмовая рота осуществила прорыв обороны противника в районе населённых пунктов Желанное, Новожеланное и Камышовка в ДНР.

В результате наступательной операции линия фронта была перемещена вперёд на семь километров, а военнослужащие завладели вражеским вооружением и средствами связи. За проявленные мужество и преданность долгу офицер, неоднократно раненный, но оставшийся в строю, был удостоен государственных наград, включая орден Мужества.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российскими военными практически полностью взят под контроль населённый пункт Кировск в ДНР. Также подразделения нашей армии продолжают успешно выполнять поставленные задачи в районе города Купянск Харьковской области. На данном этапе под их контроль перешло 5667 строений из 8667.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

