24 сентября, 16:31

В Туапсе при атаке ВСУ пострадали два человека, в том числе ребёнок

Обложка © Life.ru

В результате атаки ВСУ в Туапсе ранены взрослый и ребёнок. Об этом сообщили в краевом оперативном штабе.

«В Туапсе в результате атаки киевского режима пострадали два человека, в том числе один несовершеннолетний. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Повреждений городской инфраструктуры нет», — говорится в публикации.

Опубликованы страшные последствия смертельной атаки ВСУ на Новороссийск

Напомним, сегодня Краснодарский край подвергся крупной атаке воздушных и морских дронов ВСУ. Самая сложная ситуация была в Новороссийске, где были прилёты по жилым домам и гостинице — погибли трое человек, включая ребёнка, ранены более 10 человек.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

