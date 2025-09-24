В Туапсе при атаке ВСУ пострадали два человека, в том числе ребёнок

В результате атаки ВСУ в Туапсе ранены взрослый и ребёнок. Об этом сообщили в краевом оперативном штабе.

«В Туапсе в результате атаки киевского режима пострадали два человека, в том числе один несовершеннолетний. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Повреждений городской инфраструктуры нет», — говорится в публикации.

Напомним, сегодня Краснодарский край подвергся крупной атаке воздушных и морских дронов ВСУ. Самая сложная ситуация была в Новороссийске, где были прилёты по жилым домам и гостинице — погибли трое человек, включая ребёнка, ранены более 10 человек.