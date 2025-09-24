Макрон загадочно улыбнулся в ответ на вопрос о звонке Путину
Президент Франции Эмманюэль Макрон улыбнулся и ушёл, не ответив на вопрос журналистов РИА «Новости» о том, планирует ли он позвонить российскому лидеру Владимиру Путину или так и оставит контакты с Москвой привилегией Вашингтона. Этот короткий диалог состоялся на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Глава Франции внимательно выслушал вопрос, улыбнулся, сказал, что очень торопится и был таков.
Напомним, в последний раз Владимир Путин и Эмманюэль Макрон разговаривали по телефону 1 июля 2025 года — это был первый разговор с 2022 года. По словам главы МИД Сергея Лаврова, тот диалог оказался не очень полезен.
