Макрон загадочно улыбнулся в ответ на вопрос о звонке Путину

Президент Франции Эмманюэль Макрон улыбнулся и ушёл, не ответив на вопрос журналистов РИА «Новости» о том, планирует ли он позвонить российскому лидеру Владимиру Путину или так и оставит контакты с Москвой привилегией Вашингтона. Этот короткий диалог состоялся на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.