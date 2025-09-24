Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 19:02

Макрон загадочно улыбнулся в ответ на вопрос о звонке Путину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Президент Франции Эмманюэль Макрон улыбнулся и ушёл, не ответив на вопрос журналистов РИА «Новости» о том, планирует ли он позвонить российскому лидеру Владимиру Путину или так и оставит контакты с Москвой привилегией Вашингтона. Этот короткий диалог состоялся на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Глава Франции внимательно выслушал вопрос, улыбнулся, сказал, что очень торопится и был таков.

Унижение для страны: Во Франции оценили остановку авто Макрона в Нью-Йорке
Унижение для страны: Во Франции оценили остановку авто Макрона в Нью-Йорке

Напомним, в последний раз Владимир Путин и Эмманюэль Макрон разговаривали по телефону 1 июля 2025 года — это был первый разговор с 2022 года. По словам главы МИД Сергея Лаврова, тот диалог оказался не очень полезен.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • США
  • ООН
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar