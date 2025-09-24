Стало известно, где пряталась погибшая при атаке на Новороссийск женщина

Одна из погибших во время атаки беспилотников на Новороссийск женщина пыталась укрыться в автомобиле. Об этом изданию RT сообщила местная жительница Наталья, ставшая очевидцем событий.

По словам свидетельницы, в момент обстрела она направлялась за ребёнком в школу и видела множество повреждённых осколками машин на набережной, а также тело погибшей, которое впоследствии накрыли простыней.

Она также добавила, что на время атаки в учебных заведениях были прекращены занятия с размещением детей в спортзалах и подвалах, а городские больницы приостановили амбулаторный приём пациентов.