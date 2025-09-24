Интервидение
24 сентября, 18:21

Стало известно, где пряталась погибшая при атаке на Новороссийск женщина

RT: При атаке на Новороссийск женщина погибла, укрываясь в автомобиле

Обложка © Telegram / Оперативный штаб

Одна из погибших во время атаки беспилотников на Новороссийск женщина пыталась укрыться в автомобиле. Об этом изданию RT сообщила местная жительница Наталья, ставшая очевидцем событий.

По словам свидетельницы, в момент обстрела она направлялась за ребёнком в школу и видела множество повреждённых осколками машин на набережной, а также тело погибшей, которое впоследствии накрыли простыней.

Она также добавила, что на время атаки в учебных заведениях были прекращены занятия с размещением детей в спортзалах и подвалах, а городские больницы приостановили амбулаторный приём пациентов.

Опубликованы страшные последствия смертельной атаки ВСУ на Новороссийск
Напомним, количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск увеличилось до двенадцати человек. СМИ сообщали о трёх погибших, включая ребёнка, в ходе масштабной атаки украинских БПЛА на Краснодарский край, основные удары которой пришлись на жилые дома и гостиницу Новороссийска.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
