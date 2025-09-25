Фокус не прокатит: Адвокат ответил, освобождает ли клиническая смерть от пожизненного

Считается ли пожизненное заключение отбытым, если человек пережил клиническую смерть — такая идея может прийти только человеку с богатой фантазией, но далёкому от юриспруденции. В юридических тонкостях самого строгого приговора Life.ru помог разобраться адвокат Сергей Жорин.

Приговор к лишению свободы на определённый срок считается исполненным только после фактического отбытия наказания, указал юрист.

Смерть осуждённого действительно прекращает исполнение наказания. Но речь идёт об окончательной биологической смерти, когда фиксируется факт смерти и выдаётся свидетельство. Сергей Жорин Адвокат

Клиническая смерть с реанимацией не прерывает правосубъектность. Человек продолжает оставаться живым, а значит — и осуждённым, и его срок идёт дальше.

В зарубежных судах такие доводы иногда пытались приводить. Например, в США был случай, когда заключённый с пожизненным сроком утверждал, что «умер» на несколько минут, и значит, «отсидел». Суд ему отказал, подчеркнув, что пожизненное наказание — это до естественной окончательной смерти.

Так что такой «фокус» нигде не прокатит: клиническая смерть не равна отбытому сроку, а реанимация не даёт «второй жизни» и не обнуляет ответственность, подытожил юрист.

