Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 22:25

Трамп потребовал расследовать зловещие сбои в ООН в ходе его визита

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo

Дональд Трамп обратился с требованием расследовать «три зловещих события», которые произошли с ним 23 сентября в штаб-квартире ООН. Президент США уверен, что остановка эскалатора, неисправный телесуфлер и отсутствие звука во время его выступления связаны — он назвал это «тройным саботажем ООН».

«Им должно быть стыдно. Я отправляю копию этого письма Генеральному секретарю и требую немедленного расследования», — написал Трамп в Truth Social.

Американский лидер добавил, что не удивлён, что ООН «не справилась с задачей, ради которой была создана».

«Всё, что я получил — это неработающие телесуфлёр и эскалатор»: Трамп высмеял ООН за бездействие
«Всё, что я получил — это неработающие телесуфлёр и эскалатор»: Трамп высмеял ООН за бездействие

Напомним, Трамп начал выступление на Генеральной ассамблее ООН с технической проблемы: телесуфлер не работал в начале его речи, и глава Белого дома пообещал виновным «большие проблемы». А из-за сбоя в работе эскалатора, по мнению американского лидера, могла упасть первая леди США Мелания Трамп, «если бы не была в хорошей форме».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • ООН
  • В мире
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar