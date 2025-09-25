Трамп заявил, что он с Меланией едва не погибли во время зловещих событий в ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что едва не погиб во время «зловещих событий» перед выступлением на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Хозяин Белого дома рассказал о череде саботажей и потребовал ответов.

«Удивительно, что мы с Меланией не упали лицом на острые металлические ступени эскалатора — только благодаря тому, что крепко держались за поручни. В противном случае последствия могли быть катастрофическими», — пишет американский лидер в соцсети Truth Social.

Он указал на череду «зловещих событий» в ходе выступления в ООН 23 сентября – сначала внезапно остановился эскалатор, затем отказал телесуфлёр, а во время его речи в зале пропал звук. Трамп выразил недовольство из-за случившегося и направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с требованием немедленно расследовать эти события.

Трамп действительно начал выступление на Генеральной ассамблее ООН с технической проблемы: телесуфлер не работал в начале его речи. Глава Белого дома сразу после своей речи пообещал виновным «большие проблемы». А от проблем из-за сбоя в работе эскалатора, по его словам, первую леди США Меланию Трамп уберегла «её хорошая форма».