25 сентября, 07:31

Раскрыта стоимость съёмочного дня актёра Кологривого

Kp.ru: Актёр Никита Кологривый получает за съёмочный день от ₽250–300 тысяч

Никита Кологривый. Обложка © Telegram / Никита Кологривый

Гонорар актёра Никиты Кологривого заметно вырос на фоне повышенного спроса со стороны режиссёров и продюсеров. Сегодня звезда театра и кино получает от 250–300 тысяч рублей за съёмочный день, выяснили журналисты kp.ru. Однако, по данным издания, итоговая сумма зависит от конкретного проекта и других факторов.

Примечательно, что популярность к артисту пришла не сразу. Выпускник ГИТИСа начал карьеру в Московском Губернском драматическом театре, но вскоре сосредоточился на кинематографе. За пять лет Кологривый прошёл путь от эпизодических ролей до главных персонажей в нескольких громких проектах, что и обусловило значительный рост его гонораров.

Напомним, в России начались съёмки биографической картины о рок-группе «Сектор газа». Солиста Юрия Хоя на экране сыграет актёр Никита Кологривый. Однако племянник лидера группы Юрий Япрынцев уверен, что Кологривый не подходит на роль Хоя.

Борис Эльфанд
