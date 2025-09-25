Раскрыта стоимость съёмочного дня актёра Кологривого

Гонорар актёра Никиты Кологривого заметно вырос на фоне повышенного спроса со стороны режиссёров и продюсеров. Сегодня звезда театра и кино получает от 250–300 тысяч рублей за съёмочный день, выяснили журналисты kp.ru. Однако, по данным издания, итоговая сумма зависит от конкретного проекта и других факторов.

Примечательно, что популярность к артисту пришла не сразу. Выпускник ГИТИСа начал карьеру в Московском Губернском драматическом театре, но вскоре сосредоточился на кинематографе. За пять лет Кологривый прошёл путь от эпизодических ролей до главных персонажей в нескольких громких проектах, что и обусловило значительный рост его гонораров.