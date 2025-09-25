Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 08:46

«Локальные дефициты»: Россиянам пообещали улучшить ситуацию с топливом в регионах

Президент НТС Баженов обещал улучшение ситуации с топливом в регионах РФ

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Локальные перебои с поставками бензина на некоторых АЗС России носят временный характер и не являются системной проблемой, уверен президент Независимого топливного союза Павел Баженов. По его словам, ситуация связана с завершением высокого сезона и внеплановыми ремонтами на НПЗ, нарушающими плановость поставок.

«Это локальные дефициты. Не надо сгущать краски и пытаться делать из этого системную какую-то проблему», — заявил глава НТС в эфире радио «Комсомольская правда».

Он призвал не преувеличивать масштабы проблемы, отметив, что в условиях военных действий и беспрецедентных санкций подобные издержки неизбежны. Эксперт подчеркнул, что в ближайшее время топливный рынок стабилизируется, поскольку сезонный спрос идёт на спад.

Названа скрытая угроза, из-за которой бензобак может стать бомбой замедленного действия
Названа скрытая угроза, из-за которой бензобак может стать бомбой замедленного действия

Напомним, на днях цена на 92-й бензин обновила рекорд, превысив 73,6 тысячи рублей за тонну. 95-й слегка подешевел — на 0,4% (до 79,176 тысячи рублей за тонну). Цена на дизель поднялась на 0,7% и составила 72,209 тысячи рублей за тонну, почти вернувшись к значениям сентября 2023 года. Минэнерго уже принимает меры для стабилизации цен на топливо.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar