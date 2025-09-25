«Локальные дефициты»: Россиянам пообещали улучшить ситуацию с топливом в регионах

Локальные перебои с поставками бензина на некоторых АЗС России носят временный характер и не являются системной проблемой, уверен президент Независимого топливного союза Павел Баженов. По его словам, ситуация связана с завершением высокого сезона и внеплановыми ремонтами на НПЗ, нарушающими плановость поставок.

«Это локальные дефициты. Не надо сгущать краски и пытаться делать из этого системную какую-то проблему», — заявил глава НТС в эфире радио «Комсомольская правда».

Он призвал не преувеличивать масштабы проблемы, отметив, что в условиях военных действий и беспрецедентных санкций подобные издержки неизбежны. Эксперт подчеркнул, что в ближайшее время топливный рынок стабилизируется, поскольку сезонный спрос идёт на спад.

Напомним, на днях цена на 92-й бензин обновила рекорд, превысив 73,6 тысячи рублей за тонну. 95-й слегка подешевел — на 0,4% (до 79,176 тысячи рублей за тонну). Цена на дизель поднялась на 0,7% и составила 72,209 тысячи рублей за тонну, почти вернувшись к значениям сентября 2023 года. Минэнерго уже принимает меры для стабилизации цен на топливо.