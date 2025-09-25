«Пошлю её к черту»: Катя Гордон ответила на слухи об отказе Елены Товстик от её услуг
Катя Гордон опровергла информацию, что Елена Товстик отказывалась от её услуг
Екатерина Гордон, Елена Товстик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ katyagordon, elenatovstik
Екатерина Гордон вышла на связь после появившихся в СМИ сообщений об отказе Елены Товстик от её юридических услуг. Телеведущая назвала сообщения «нелепыми провокациями», заявив, что её оппоненты «упорно оскорбляя меня и устраивая комические интервью, никак не могут выбраться из грязи».
Екатерина Гордон прокомментировала слухи насчёт отказа Елены Товстик от её услуг Видео © Telegram / Гордон Екатерина
«Почему о том, что я якобы не юрист Лены Товстик и от меня отказались… говорит не Лена, а известные своей глупостью и беспринципностью адвокаты Полины Дибровой?» — задалась вопросом Гордон.
Юрист подчеркнула, что с Еленой Товстик у неё заключен действующий договор, касающийся мирных переговоров по поводу получения опеки над детьми. Но Гордон признала, что она – сложная клиентка, поскольку ведётся на провокации.
«Враги ждут, что я сорвусь, пошлю её к черту… дискредитирую… но я слишком давно работаю и не обливаю дерьмом даже самого сложного клиента. Если нужна будет моя помощь в борьбе за детей — я тоже, конечно, помогу», — написала она в посте-опровержении.
Напомним, что ранее Елена Товстик дружила с фотомоделью Полиной Дибровой, но общению пришёл конец. Появилась информация, что Товстик развелась со своим мужем Романом из-за их связи с Дибровой. Предпринимательница также бросила ради бизнесмена своего мужа, телеведущего Дмитрия Диброва. Сама же Полина утверждает, что сразу сообщила супругу о своих новых отношениях.
