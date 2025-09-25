«А моя любовь живёт на 25-м этаже»: Врач назвала 3 важных фактора при выборе квартиры
Пульмонолог Рековец рекомендовала выбирать квартиры на высоких этажах
Обложка © Шедеврум / Life.ru
При выборе этажа для проживания предпочтение стоит отдавать квартирам на более высоком уровне, рекомендовала пульмонолог высшей категории Наталья Рековец. По её словам, на нижних этажах концентрация выхлопных газов и уличной пыли значительно выше, тогда как условно на 25 этаже воздух чище.
Ещё одним преимуществом верхних этажей врач назвала большее количество солнечного света, который не блокируется соседними зданиями или деревьями. Что касается радиационного фона, то его незначительное увеличение с высотой и уменьшением атмосферной защиты не представляет угрозы для здоровья, поэтому не стоит из-за этого покупать жильё на нижних этажах, отметила собеседница Здоровья Mail.
