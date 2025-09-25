Подоляка: Зеленский готовится к войне с Приднестровьем

Владимир Зеленский готовит Украину к возможному военному конфликту с Приднестровьем, считает военный блогер Юрий Подоляка. Он пришёл к такому выводу, проанализировав выступление киевского главаря на Генассамблее ООН, а также активность украинских спецслужб.

«Выступление на Генассамблее ООН было весьма примечательным в деталях. И одна из таких деталей касалась обстановки в Молдавии и непосредственно касалась Приднестровья», — отметил Подоляка в телеграм-канале.

Также он опубликовал список офицеров СБУ, которые были командированы в Молдавию в последние несколько месяцев. Большинство поездок было совершено в период с 14 по 29 августа. Также в республику часто отправляются и сотрудники ГУР.

Эксперт сделал вывод, что Киев наращивает активность своих спецслужб в регионе ради «маленькой победоносной войны». Зеленский только ждёт политической поддержки от Кишинева и ЕС. Решение, по мнению Подоляки, может быть принято после парламентских выборов в Молдавии.