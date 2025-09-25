Семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат по 1,5 млн рублей
Обложка © Life.ru
Семьи погибших в результате атаки ВСУ на Новороссийск получат единовременные выплаты в размере 1,5 млн рублей. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
По его словам, пострадавшим также предусмотрены компенсации: 300 тысяч рублей при лёгком вреде здоровью и 600 тысяч — при травмах средней тяжести.
24 сентября Новороссийск подвергся атаке воздушных и морских беспилотников. СМИ сообщали о троих погибших, включая ребёнка, и восемь пострадавших. Мэр города Андрей Кравченко в свою очередь заявил о двоих погибших и 11 раненых, уточнив, что несовершеннолетних среди них не было.
