Семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат по 1,5 млн рублей

Семьи погибших в результате атаки ВСУ на Новороссийск получат единовременные выплаты в размере 1,5 млн рублей. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

По его словам, пострадавшим также предусмотрены компенсации: 300 тысяч рублей при лёгком вреде здоровью и 600 тысяч — при травмах средней тяжести.