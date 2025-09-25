Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
25 сентября, 13:49

Штаб-квартиру ООН призвали перенести из Нью-Йорка в Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gabriele Maltinti

Перенос штаб-квартиры ООН в Москву позволил бы организации стать более справедливой и избавиться от влияния западных стран. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, объяснив, что расположение в Нью-Йорке негативно сказалось на деятельности организации, которая перестала выполнять свою главную миротворческую миссию, подчинившись геополитическим интересам Запада.

«Уверен, что штаб-квартире ООН стоить сменить прописку на справедливую и сдержанную Москву, где будут уважать страны всего мира, и не отдельного клуба по интересам», — сказал Шеремет РИА «Новости» в ответ на слова президента США Дональда Трампа о том, что ООН не реализует свой огромный потенциал, особенно в урегулировании конфликтов.

