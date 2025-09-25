Штаб-квартиру ООН призвали перенести из Нью-Йорка в Москву
Перенос штаб-квартиры ООН в Москву позволил бы организации стать более справедливой и избавиться от влияния западных стран. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, объяснив, что расположение в Нью-Йорке негативно сказалось на деятельности организации, которая перестала выполнять свою главную миротворческую миссию, подчинившись геополитическим интересам Запада.
«Уверен, что штаб-квартире ООН стоить сменить прописку на справедливую и сдержанную Москву, где будут уважать страны всего мира, и не отдельного клуба по интересам», — сказал Шеремет РИА «Новости» в ответ на слова президента США Дональда Трампа о том, что ООН не реализует свой огромный потенциал, особенно в урегулировании конфликтов.
Трамп на Генассамблее ООН заявил о неспособности организации остановить войны, подчеркнув, что сам завершил семь затяжных конфликтов. До этого он критиковал структуру за бюрократию и неэффективное использование средств. Но в этот раз американский лидер был особенно не в духе из-за «зловещих событий», в результате которых он с женой Меланией едва не погибли в здании ООН.
