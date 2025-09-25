Кортеж Трампа в Нью-Йорке оконфузил уже третью иностранную делегацию
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён попал в пробку из-за кортежа Трампа
Обложка © ТАСС / EPA / SARAH YENESEL
Президент Южной Кории Ли Чжэ Мён тоже попал в пробку в Нью-Йорке из-за кортежа главы США Дональда Трампа. Снятый очевидцами ролик с ожидающим разрешающего света на пешеходном переходе политиком разошёлся по социальным сетям.
Ли Чжэ Мён и его охрана ждут, когда проедет Дональд Трамп. Видео © X/keasea07
На опубликованных кадрах видно, как южнокорейскому лидеру и его свите приходится скучать у светофора, пока проезжает правительственный кортеж.
Ранее транспорт президента Франции Эмманюэля Макрона попал в пробку в Нью-Йорке, пропуская автоколонну главы США. Когда французский лидер дождался возобновления движения, выяснилось, что дальше пропускают только пешеходов. Макрон был вынужден добираться до посольства Франции пешком. Аналогичная ситуация произошла с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом — он тоже был вынужден ждать, пока проедет кортеж Трампа, чтобы перейти на другую сторону улицы.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.