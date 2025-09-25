Кортеж Трампа в Нью-Йорке оконфузил уже третью иностранную делегацию

Президент Южной Кории Ли Чжэ Мён тоже попал в пробку в Нью-Йорке из-за кортежа главы США Дональда Трампа. Снятый очевидцами ролик с ожидающим разрешающего света на пешеходном переходе политиком разошёлся по социальным сетям.

Ли Чжэ Мён и его охрана ждут, когда проедет Дональд Трамп. Видео © X/keasea07

На опубликованных кадрах видно, как южнокорейскому лидеру и его свите приходится скучать у светофора, пока проезжает правительственный кортеж.