25 сентября, 14:34

Кортеж Трампа в Нью-Йорке оконфузил уже третью иностранную делегацию

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён попал в пробку из-за кортежа Трампа

Обложка © ТАСС / EPA / SARAH YENESEL

Президент Южной Кории Ли Чжэ Мён тоже попал в пробку в Нью-Йорке из-за кортежа главы США Дональда Трампа. Снятый очевидцами ролик с ожидающим разрешающего света на пешеходном переходе политиком разошёлся по социальным сетям.

Ли Чжэ Мён и его охрана ждут, когда проедет Дональд Трамп. Видео © X/keasea07

На опубликованных кадрах видно, как южнокорейскому лидеру и его свите приходится скучать у светофора, пока проезжает правительственный кортеж.

Трамп заменил портрет Байдена на стене славы в Белом доме на фото автопера
Трамп заменил портрет Байдена на стене славы в Белом доме на фото автопера

Ранее транспорт президента Франции Эмманюэля Макрона попал в пробку в Нью-Йорке, пропуская автоколонну главы США. Когда французский лидер дождался возобновления движения, выяснилось, что дальше пропускают только пешеходов. Макрон был вынужден добираться до посольства Франции пешком. Аналогичная ситуация произошла с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом — он тоже был вынужден ждать, пока проедет кортеж Трампа, чтобы перейти на другую сторону улицы.

Юрий Лысенко
