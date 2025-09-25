«Ракеты под брюхом США»: Политолог раскрыл причины сближения России и Венесуэлы

Россия и Венесуэла подписали договор о стратегическом партнёрстве, предусматривающий развитие военно-технического сотрудничества, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, соглашение включает поставки современных вооружений, техническую поддержку, заходы российских кораблей и самолётов, а также направление военных советников в случае угрозы государственного переворота.

Аналитик отметил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро ведёт переговоры с РФ осторожно, учитывая близость США. Хотя размещение ракет в регионе маловероятно, остаётся возможным развёртывание радиолокационных станций для усиления ПВО и мониторинга американских ракетных испытаний. Подобная станция уже функционировала на Кубе в советский период.

«Размещать ракеты «под брюхом» США, на территории Кубы, Никарагуа или Венесуэлы, — это непросто. А вот заходы кораблей и подводных лодок нашего ВМФ, размещение радиолокационных станций для усиления ПВО этих стран — вполне приемлемо», — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».

Напомним, в мае президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро подписали в Москве Договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве. Документ расширяет взаимодействие двух стран в политической и экономической сферах. В сентябре парламент Венесуэлы принял договор о стратегическом партнёрстве с Россией.