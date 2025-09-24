«Эскалация возможна»: Мадуро рискует лишиться власти из-за противостояния с США
Политолог Киреев: Трамп послал Мадуро сигнал, отправив флот США в Карибское море
Борьба с наркокартелями является жизненно важной задачей для администрации президента США Дональда Трампа, особенно это актуально для южных штатов, граничащих с Мексикой, заявил политолог Владимир Киреев. По его словам, эти группировки представляют экзистенциальную угрозу для американского государства и гражданского общества.
Поэтому военное присутствие США у берегов Венесуэлы можно считать сигналом для президента Николаса Мадуро. Американский флот в Карибском море нужен, чтобы вынудить главу государства пойти навстречу оппозиции, что в конечном счёте может способствовать его уходу от власти.
При этом ответ Мадуро, как отметил эксперт, оказался двойственным. С одной стороны, Венесуэла провела мобилизацию и укрепила вооружённые силы, с другой, она выразила готовность к переговорам с администрацией Трампа и совместной борьбе с США против наркокартелей, отвергнув обвинения в связях с ними.
«Эскалация возможна, но не слишком вероятна. Военные силы США в прибрежных водах недостаточны для серьёзных операций. С другой стороны, сигнал Мадуро может привести к неожиданно успешному диалогу», — полагает собеседник 360.ru.
Напомним, ранее Трамп заявил о возможном продолжении военных операций в Карибском море. В свою очередь лидер Венесуэлы Мадуро приказал развернуть 25 тысяч военных на границе с Колумбией. По словам политика, США отправили флот к берегам Венесуэлы из-за нефти и газа. Глава государства даже запустил план по защите Венесуэлы. Тем временем Трамп заявил, что США уничтожили очередное судно для наркотрафика с людьми на борту.
