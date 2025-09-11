Мадуро запустил план по защите Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, также являющийся верховным главнокомандующим вооружёнными силами, инициировал план защиты государства. Об этом он заявил в эфире телеканала Venezolana de Televisiоn .

«Сегодня мы информируем народ о запуске плана под названием «Независимость 200: активное сопротивление и неустанное наступление», — сказал Мадуро.

Лидер страны объявил о старте активных действий по обеспечению полной обороноспособности государства, в которых задействованы армия и гражданское ополчение. Он подчеркнул, что коммуны полностью готовы к любым вызовам и операциям, независимо от обстоятельств. Мадуро также заявил о намерении Венесуэлы сохранить мир, добытый ценой собственных усилий, и выразил восхищение стойкостью и непоколебимой верой подавляющего большинства граждан, отвергающих угрозы извне.