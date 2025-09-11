Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 14:54

Мадуро запустил план по защите Венесуэлы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, также являющийся верховным главнокомандующим вооружёнными силами, инициировал план защиты государства. Об этом он заявил в эфире телеканала Venezolana de Televisiоn.

«Сегодня мы информируем народ о запуске плана под названием «Независимость 200: активное сопротивление и неустанное наступление», — сказал Мадуро.

Лидер страны объявил о старте активных действий по обеспечению полной обороноспособности государства, в которых задействованы армия и гражданское ополчение. Он подчеркнул, что коммуны полностью готовы к любым вызовам и операциям, независимо от обстоятельств. Мадуро также заявил о намерении Венесуэлы сохранить мир, добытый ценой собственных усилий, и выразил восхищение стойкостью и непоколебимой верой подавляющего большинства граждан, отвергающих угрозы извне.

Мадуро заявил, что третья мировая война уже началась
Мадуро заявил, что третья мировая война уже началась

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил об уничтожении американским флотом судна, перевозившего наркотики через акваторию Карибского моря. При этом в Вашингтоне утверждают, что корабль вышел из венесуэльского порта. В Каракасе заявили, что сообщения Белого дома на этот счёт вызывают сомнения. По словам Николаса Мадуро, причина проста и не связана с борьбой с наркоторговцами — Штаты заинтересованы в богатых венесуэльских залежах нефти и газа.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Николас Мадуро
  • Венесуэла
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar