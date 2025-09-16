300 млн американцев умерло за год: Трамп «уничтожил» США в прямом эфире
Трамп оговорился в прямом эфире и заявил о гибели 300 млн американцев в 2024-м
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein
Президента Соединённых Штатов Дональда Трампа подловили на неловкой лжи во время интервью телеканалу Fox News. Отвечая на вопрос репортёра по поводу удара, нанесённого военными США по судну с наркотиками в южной части Карибского моря, американский лидер привёл неточную статистику и «похоронил» 300 миллионов американцев.
Президент США Дональд Трамп назвал неверную статистику во время интервью. Видео © X / Acyn
«Незаконно то, что в прошлом году от наркотиков умерло 300 миллионов человек», — сказал Трамп.
По официальным данным, население США в 2025 году составляет около 342 миллионов человек. То есть цифра, озвученная Трампом, практически равна всей численности жителей страны. Фрагмент интервью быстро набрал популярность в Сети.
Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил об уничтожении американским флотом судна, перевозившего наркотики через акваторию Карибского моря. При этом в Вашингтоне утверждают, что корабль вышел из венесуэльского порта. В Каракасе заявили, что сообщения Белого дома на этот счёт вызывают сомнения. По словам Николаса Мадуро, причина проста и не связана с борьбой с наркоторговцами — Штаты заинтересованы в ценных ресурсах страны. Примечательно, что до этого глава Белого дома заявлял, что успешно справился с тестом на умственные способности. По его словам, результаты оказались отличными: все задания он выполнил без ошибок.