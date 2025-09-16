300 млн американцев умерло за год: Трамп «уничтожил» США в прямом эфире

Президента Соединённых Штатов Дональда Трампа подловили на неловкой лжи во время интервью телеканалу Fox News. Отвечая на вопрос репортёра по поводу удара, нанесённого военными США по судну с наркотиками в южной части Карибского моря, американский лидер привёл неточную статистику и «похоронил» 300 миллионов американцев.

Президент США Дональд Трамп назвал неверную статистику во время интервью. Видео © X / Acyn

«Незаконно то, что в прошлом году от наркотиков умерло 300 миллионов человек», — сказал Трамп.