NORAD: США проследили за полётом российских Ту-95МС у Аляски
Ту-95МС. Обложка © ОАК
Американские истребители F-16 были подняты для перехвата двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, приблизившихся к воздушному пространству Аляски. Об инциденте, произошедшем 24 сентября, сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
В заявлении командования уточняется, что полёт российской авиационной группы, включавшей также два истребителя прикрытия Су-35, отслеживался с привлечением самолёта дальнего радиолокационного обнаружения Е-3 и четырёх танкеров KC-135. При этом подчёркивается, что российские самолёты не нарушали границ, действуя в международном воздушном пространстве, а подобные полёты являются регулярными и не рассматриваются как угроза.
Ранее президент Штатов Дональд Трамп выступил за то, чтобы позволить странам НАТО сбивать российские самолёты, которые нарушают их воздушное пространство. После этого по всему миру резко пошли вверх акции оборонных компаний.
