NORAD: США проследили за полётом российских Ту-95МС у Аляски

Американские истребители F-16 были подняты для перехвата двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, приблизившихся к воздушному пространству Аляски. Об инциденте, произошедшем 24 сентября, сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

В заявлении командования уточняется, что полёт российской авиационной группы, включавшей также два истребителя прикрытия Су-35, отслеживался с привлечением самолёта дальнего радиолокационного обнаружения Е-3 и четырёх танкеров KC-135. При этом подчёркивается, что российские самолёты не нарушали границ, действуя в международном воздушном пространстве, а подобные полёты являются регулярными и не рассматриваются как угроза.