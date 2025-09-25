Скандальной «Большой глине № 4» нашли новое место
Скульптура Большая глина № 4 переехала на Ленинский проспект в Москве
Процесс демонтажа скульптуры «Большая глина № 4». Обложка © Telegram / ГЭС-2
Скандально известная скульптура «Большая глина № 4» переехала: теперь она установлена на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщила искусствовед Софья Багдасарова.
Напомним, что скульптуру Урса Фишера «Большая глина № 4», которая наделала шума во время установки в 2021 году, убрали с Болотной набережной в Москве в июле. Горожанам обещали, что на её месте установят другой арт-объект.