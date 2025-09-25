Интервидение
25 сентября, 19:39

В ГД не оценили идею выдавать землю за 10 лет в браке. Но есть альтернатива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ronstik

Инициатива о предоставлении земельных участков семьям после десяти лет брака при наличии ребёнка является нелогичной и плохо проработанной. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с изданием «Постньюс».

Депутат отметил, что аналогичные законопроекты уже неоднократно вносились в парламент, но отклонялись по множеству причин. Он указал на существующие проблемы: многолетние очереди среди многодетных семей, удалённость выделяемых участков от инфраструктуры и высокие затраты на подведение коммуникаций.

«Регионы чисто теоретически могут выдавать вместо земли компенсацию. Но сейчас сумма её просто смешная 200–250 тыс. руб. Купить землю за такую сумму просто нереально. Вот и получается, что норма есть, а земель как будто нет», заявил Аксененко.

Парламентарий предложил альтернативное решение — увеличить минимальный размер денежной компенсации за участок до одного миллиона рублей. По его мнению, это позволит семьям самостоятельно приобретать землю для индивидуального жилищного строительства в предпочтительном месте, сделав льготу по-настоящему работающей.

Напомним, идея выдавать бесплатные земельные наделы супружеским парам с хотя бы одним ребёнком и браком не менее десяти лет была предложена фракцией ЛДПР. Инициатива направлена на поддержку семьи и равномерное развитие всей территории страны. В Госдуме уже выступили с критикой предложения.

