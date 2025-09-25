Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 12:50

«Не просчитана»: В Госдуме оценили идею бесплатно выдавать землю супругам после 10 лет брака

Депутат Бессараб не поддержала проект ЛДПР по выдаче земли семьям с детьми

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Фракция ЛДПР в Госдуме предложила выдавать бесплатные земельные участки супружеским парам, состоящим в браке не менее десяти лет и имеющим минимум одного ребёнка. Как отметил лидер партии Леонид Слуцкий, цель проекта — поддержка института семьи и равномерное развитие территорий России вместо концентрации населения в мегаполисах.

Однако депутат Светлана Бессараб выразила сомнения в практической реализации идеи, отметив, что многие семьи, давно проживающие в крупных городах, могут не проявить интереса к переезду «поближе к земле». Кроме того, для предоставления 45 миллионов гектаров потребуется изъятие значительных земельных угодий, что, вероятно, вызовет негативную реакцию экономических ведомств.

«Идея хороша, но не просчитана. У нас около 45 миллионов семей. Минимум 45 миллионов гектаров наберётся. Но интересно ли вообще предоставление земли семьям, давно живущим в мегаполисах? Напомню, у нас 16 городов-миллионников», — отметила парламентарий в беседе с «Ридусом».

В России хотят провести коммунальную «амнистию» для многодетных семей
В России хотят провести коммунальную «амнистию» для многодетных семей

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила внедрить на федеральном уровне программу «Социальная няня». Она предполагает бесплатное предоставление услуг нянь детям из многодетных и неполных семей. Кроме того, Минфин РФ сообщил о грядущем увеличении соцвыплат.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar