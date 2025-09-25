«Не просчитана»: В Госдуме оценили идею бесплатно выдавать землю супругам после 10 лет брака

Фракция ЛДПР в Госдуме предложила выдавать бесплатные земельные участки супружеским парам, состоящим в браке не менее десяти лет и имеющим минимум одного ребёнка. Как отметил лидер партии Леонид Слуцкий, цель проекта — поддержка института семьи и равномерное развитие территорий России вместо концентрации населения в мегаполисах.

Однако депутат Светлана Бессараб выразила сомнения в практической реализации идеи, отметив, что многие семьи, давно проживающие в крупных городах, могут не проявить интереса к переезду «поближе к земле». Кроме того, для предоставления 45 миллионов гектаров потребуется изъятие значительных земельных угодий, что, вероятно, вызовет негативную реакцию экономических ведомств.

«Идея хороша, но не просчитана. У нас около 45 миллионов семей. Минимум 45 миллионов гектаров наберётся. Но интересно ли вообще предоставление земли семьям, давно живущим в мегаполисах? Напомню, у нас 16 городов-миллионников», — отметила парламентарий в беседе с «Ридусом».

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила внедрить на федеральном уровне программу «Социальная няня». Она предполагает бесплатное предоставление услуг нянь детям из многодетных и неполных семей. Кроме того, Минфин РФ сообщил о грядущем увеличении соцвыплат.