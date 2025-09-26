Лихачёв: Киев расширяет географию провокаций против российских АЭС

Киев расширяет географию провокационных действий против российских атомных электростанций. Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

«Последние недели особенно расширяется география этих провокаций», — сказал Лихачев в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Глава корпорации констатировал активизацию враждебной деятельности в отношении объектов атомной энергетики, но не привёл конкретных деталей инцидентов. Его заявление прозвучало на фоне обострения ситуации с безопасностью критической инфраструктуры.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал актом ядерного терроризма удар ВСУ по последней линии ЗАЭС. Станция уже двое суток работает на дизель-генераторах. Восстановить электроснабжение в ближайшее время не получится из-за продолжающихся обстрелов территории вокруг АЭС и в районе повреждённой высоковольтной линии.