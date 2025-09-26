Интервидение
Регион
25 сентября, 23:02

Лихачёв: Киев расширяет географию провокаций против российских АЭС

Алексей Лихачёв. Обложка © ТАСС / Никольский Алексей

Киев расширяет географию провокационных действий против российских атомных электростанций. Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

«Последние недели особенно расширяется география этих провокаций», — сказал Лихачев в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Глава корпорации констатировал активизацию враждебной деятельности в отношении объектов атомной энергетики, но не привёл конкретных деталей инцидентов. Его заявление прозвучало на фоне обострения ситуации с безопасностью критической инфраструктуры.

Росэнергоатом: Украинский дрон подавили на территории Курской АЭС-2
Росэнергоатом: Украинский дрон подавили на территории Курской АЭС-2

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал актом ядерного терроризма удар ВСУ по последней линии ЗАЭС. Станция уже двое суток работает на дизель-генераторах. Восстановить электроснабжение в ближайшее время не получится из-за продолжающихся обстрелов территории вокруг АЭС и в районе повреждённой высоковольтной линии.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
