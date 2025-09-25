«Цена будет чрезвычайно высокой»: Вучич рассказал о последствиях санкций США против Сербии
Вучич: Первого октября США введут санкции против компании NIS
Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Сербский президент Александр Вучич заявил, что с 1 октября против сербской нефтяной компании NIS вступят в силу американские санкции. По его словам, Сербия становится «побочным ущербом противостояния США и России», поскольку российская сторона является мажоритарным акционером компании.
Президент в беседе с журналистам в Нью-Йорке предупредил, что санкции создадут серьёзные трудности для сербской экономики и энергетики, а также могут повлиять на выполнение обязательств перед сотрудниками, включая выплату зарплат.
«Мы были исключительно корректны и по отношению к российским партнёрам, и по отношению к американским. Будем стараться оставаться корректными ко всем, но люди должны знать: цена для нас будет чрезвычайно высокой», — подчеркнул глава государства.
Ранее Вучич выразил благодарность российской Службе внешней разведки за оперативное уведомление о планируемых массовых протестах, намеченных на 1 ноября. Он также отметил, что сербские спецслужбы намерены наладить сотрудничество с российскими партнёрами для обмена информацией. Напомним, российская разведка сообщила о возможной организации в Сербии «сербского майдана», утверждая, что либеральные силы Европы стремятся установить в стране правительство, которое будет действовать под контролем Брюсселя.
