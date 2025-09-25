«Цена будет чрезвычайно высокой»: Вучич рассказал о последствиях санкций США против Сербии

Сербский президент Александр Вучич заявил, что с 1 октября против сербской нефтяной компании NIS вступят в силу американские санкции. По его словам, Сербия становится «побочным ущербом противостояния США и России», поскольку российская сторона является мажоритарным акционером компании.

Президент в беседе с журналистам в Нью-Йорке предупредил, что санкции создадут серьёзные трудности для сербской экономики и энергетики, а также могут повлиять на выполнение обязательств перед сотрудниками, включая выплату зарплат.

«Мы были исключительно корректны и по отношению к российским партнёрам, и по отношению к американским. Будем стараться оставаться корректными ко всем, но люди должны знать: цена для нас будет чрезвычайно высокой», — подчеркнул глава государства.